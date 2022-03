CS Sfaxien : Les dirigeants remercient Karim Nafti

Le Club Sportif Sfaxien a informé son ex joueur et coach adjoint, Karim Nafti, qu’il a décidé de se passer de ses services. Le contrat a été résilié suite à au désaccord entre le technicien et un des membres du bureau directeur. Le coach Costa dirigera l’équipe ce jeudi face à l’Etoile Sportive de Metlaoui en attendant la désignation d’un nouvel entraineur adjoint.

