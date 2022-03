CSS – EST : Chammam absent ! Badrane et Ben Hammouda de retour

L’Espérance Sportive de Tunis disputera, ce dimanche, le Clasico face au Club Sportif Sfaxien au stade Taieb Mhiri. Victime d’une blessure au niveau de la tête face à l’ES Hammam-Sousse, le capitaine Khalil Chammam, observera dix jours de repos.

L’équipe de Bab Souika pourra, en revanche, compter sur Mohamed Ali Ben Hammouda et Abdelkader Badrane. Selon Mosaique FM, les deux joueurs ont repris les entraînements avec le groupe et sont à la disposition du coach, Radhi Jaidi, tout comme Zied Machmoum, Mohamed Amine Tougai et Anayo Iwuala, qui ont sauté la dernière rencontre.