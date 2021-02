DataXion, premier datacenter en Tunisie certifié Tier IV

GlobalNet a choisi depuis 2017 DATAXION comme partenaire stratégique et hébergeur de ses offres CLOUD.

Dans le cadre de ce partenariat, GlobalNet propose plusieurs packs Cloud dédiés aux entreprises tels que : le Virtual Private Server, les services WebHosting, le Data Center Housing et le Virtual DataCenter Grâce à ces offres, les clients de GlobalNet Business bénéficient de ressources informatiques à la demande dans une infrastructure sécurisée, redondée, à la pointe de la technologie avec à la clef un gain important pour l’entreprise en termes de coût, de gestion opérationnelle et de sécurité.

Fiabilité et de disponibilité

DataXion vient d’obtenir le plus haut niveau de certification de l’Uptime Institute, le leader mondial de la certification des datacenters, devenant le premier datacenter certifié Tier IV en Tunisie.

« C’est avec un grand plaisir que l’Uptime Institute Professional Services délivre la certification Tier IV au datacenter DataXion [..] Félicitations pour ce prix durement mérité [..] Avec cet engagement envers l’excellence, DataXion rejoint un groupe exclusif de leaders mondiaux de l’industrie du datacenter [..] » Affirme M. Christopher Brown, PE | Chief Technical Officer, Uptime Institute, USA.

Situé à Tunis, le Datacenter DataXion atteint le niveau d’excellence en matière de fiabilité et de disponibilité.

DataXion met à la disposition du secteur du numérique tunisien une infrastructure d’hébergement informatique, permettant aux entreprises et fournisseurs de services d’héberger leurs solutions les plus critiques et de répondre aux besoins des clients tunisiens et internationaux les plus exigeants en matière de sécurité informatique.

« L’obtention de la certification Tier IV est le résultat du travail d’une équipe compétente et dévouée en collaboration avec nos partenaires technologiques, APL et Schneider Electric. Depuis le projet de construction de DataXion, les travaux ont été menés tout en respectant les exigences de la certification Tier IV pour atteindre et maintenir cette excellence opérationnelle » déclare M. Naceur KCHAOU, Directeur Général de DataXion.

Avec l’obtention de cette certification, DataXion offre à ses clients le plus haut niveau d’engagement avec un SLA de disponibilité de 99,995 %.

D’après Communiqué