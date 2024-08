Début des inscriptions en ligne pour les élèves du primaire au lycée à partir du 2 septembre 2024

Les inscriptions en ligne pour les élèves des établissements d’enseignement publics et privés, de la deuxième année primaire jusqu’au baccalauréat, débuteront le lundi 2 septembre 2024. Les parents et tuteurs pourront effectuer cette démarche via le site officiel https://inscription.education.tn.

Selon les communiqués émis par plusieurs délégations régionales de l’éducation, les inscriptions seront rouvertes le mercredi 4 septembre 2024, pour les nouveaux élèves de première année primaire dans les écoles publiques et privées.

Les paiements électroniques des frais d’inscription pourront être effectués en utilisant le crédit téléphonique en composant le code *181#.

