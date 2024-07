Début des inscriptions pour les résultats d’orientation universitaire par SMS

Les inscriptions au service SMS pour la réception des résultats d’orientation universitaire pour la session des lauréats commencent ce lundi.

Les nouveaux bacheliers inscrits à la session des lauréats, souhaitant poursuivre leurs études supérieures en France, en Allemagne ou à l’Institut Préparatoire aux Études Scientifiques et Techniques (IPEST), peuvent envoyer un SMS au numéro 85000 en suivant les instructions suivantes : écrire « or » suivi d’un espace et du « numéro du baccalauréat ».

Les résultats seront disponibles à partir de demain, mardi 9 juillet 2024, à midi par SMS et pourront également être consultés sur le site www.orientation.tn.

Gnetnews