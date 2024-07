Démantèlement d’un réseau international de trafic de drogues au Port de Radès

Dans le cadre de la lutte contre le trafic et l’importation de substances illicites, en particulier via les ports, les unités de la police des frontières du port de Radès et la sous-direction de la lutte contre les stupéfiants de la police judiciaire à El Gorjani ont démantelé un réseau international de trafic de drogues.

Le 28 juin 2024, sur la base de renseignements reçus, il a été signalé qu’un réseau actif dans le trafic de drogues prévoyait d’importer une quantité importante de substances illicites via une remorque qui serait amarrée au port de Radès.

Suite à ces informations, des enquêtes ont été menées pour localiser la remorque en question. En coordination avec le ministère public du tribunal de première instance de Ben Arous, la remorque a été fouillée, révélant quatre grandes valises contenant :

– Trois valises avec environ 1050 plaques de cannabis pesant environ 105 kg.

– Une valise contenant environ 35 000 comprimés de drogue.

– Un dispositif de suivi GPS utilisé pour localiser les substances.

Deux camions ont également été saisis.

Les investigations approfondies menées par les unités de la sous-direction de la lutte contre les stupéfiants, incluant des inspections techniques et sur le terrain, ont permis d’identifier les membres du réseau impliqués dans l’importation de ces drogues. En coordination avec le ministère public du tribunal de première instance de Ben Arous, plusieurs perquisitions ont été effectuées dans les gouvernorats de Bizerte et Tunis, aboutissant à l’arrestation de quatre personnes. Un autre individu impliqué, résidant dans un pays européen, a été placé sous mandat de recherche. Les enquêtes se poursuivent au sein de la sous-direction de la lutte contre les stupéfiants à El Gorjani.

Gnetnews