Depuis leurs cellules, Issam Chebbi et Jawher Ben Mbarek dénoncent des procès politiques et appellent à l’unité démocratique

Les figures du Front de Salut National, Issam Chebbi et Jawher Ben Mbarek, actuellement détenus, ont publié deux messages ce 21 avril 2025, dénonçant ce qu’ils qualifient de « mascarade judiciaire » et réaffirmant leur engagement inébranlable en faveur des libertés en Tunisie.

Issam Chebbi, leader du Parti républicain, a déclaré qu’il continuerait à « frapper aux portes de la liberté » jusqu’à leur ouverture, dénonçant « des procès politiques factices » et « une répression vouée à disparaître ». Il promet de poursuivre devant les instances nationales et internationales ceux qu’il accuse d’être responsables de cette « injustice politique et judiciaire », se disant prêt à en assumer le prix fort : « Je me considère comme un martyr vivant », écrit-il.

De son côté, Jawher Ben Mbarek, constitutionnaliste et militant connu, a réagi en dénonçant une justice instrumentalisée par le pouvoir. « Ce sont des jugements prononcés par une matraque vermoulue, dans une bâtisse en ruine qu’on appelle encore justice », écrit-il, accusant le régime actuel d’avoir détruit les fondements mêmes de l’État de droit. Dans un texte à la fois amer et combatif, il dépeint un pays divisé entre « les courageux défenseurs du droit », « les lâches silencieux » et « les complices du mensonge ».

Ben Mbarek dit regretter une occasion manquée pour le peuple tunisien de réaliser l’ampleur de la dérive actuelle : « Le pays est tombé dans un gouffre moral où dominent mensonge, hypocrisie, trahison et manipulation. », a-t-il déclaré.

