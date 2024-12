Derby de Tunis : Le MI dit non Ã  la prÃ©sence des deux publics

Derby de Tunis : Le MI dit non à la présence des deux publics

L’Espérance Sportive de Tunis et le Club Africain s’affronteront ce dimanche à Rades pour le compte de la douzième journée de la Ligue 1 Professionnelle. Avant hier, les Sang et or ont fait savoir qu’ils acceptent volontiers la présence du public des Rouges et blancs et les responsables des deux club ont été convoqués, ce mercredi pour la réunion sécuritaire avec les représentants du ministère de l’Intérieur.

A la sortie de cette réunion, la décision prise est celle de permettre uniquement aux supporters de l’équipe hôte, à savoir l’Espérance de Tunis, d’entrer au stade.