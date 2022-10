Des associations fÃ©ministes manifestent devant l’ISIE

Des associations féministes manifestent devant l’ISIE

La Dynamique féministe indépendante s’est réunies ce vendredi 7 octobre devant le siège de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE).

Cette initiative comprend une dizaine d’associations, à savoir l’Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD), l’association Beity, l’association Aswat Nissa, l’association Tawhida Ben Cheikh, l’Association des Femmes Tunisiennes pour la recherche sur le développement (AFTURD), l’Association femme et citoyenneté du Kef, l’association Amal pour la famille et l’enfant, l’association Joussour de citoyenneté du Kef, l’association Calam et la Ligue des électrices tunisiennes.

Ce mouvement proteste contre l’atteinte aux droits des femmes quant à leur participation aux prochaines élections législatives, qui selon ces associations ont été bafoués dans le contenu de la nouvelle loi électorale.

La foule réunie considère que les femmes se retrouvent exclues du scrutin, dénonçant la loi électorale qui, selon eux, « renforcera la participation des personnes riches et de hauts rangs », et que la parité n’ait été prise en compte que pour les parrainages.

Les protestataires ont également exprimé leur attachement aux acquis de la révolution, la parité et l’égalité des droits et des devoirs.

Gnetnews