Des températures élevées ce vendredi 29 Mars en Tunisie

Les conditions météorologiques sont marquées, ce vendredi 29 Mars, par un ciel peu nuageux, et puis partiellement, nuageux l’après-midi dans la plupart des régions.

Un vent du secteur Sud violent soufflera près des côtes, et sur les hauteurs, et localement au Sud, avec des vents de sable, modéré dans le reste des régions.

La mer est agitée, à très agitée, à localement houleuse.

Les températures demeureront élevées, les maximales sont comprises entre 25 et 29° au Nord, et sur les hauteurs Ouest, et entre 29 et 34° dans le reste des régions.

Gnetnews