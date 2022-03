Des Tunisiens ont été exfiltrés de la ville ukrainienne de Soumy (ministère)

Le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger annonce que les membres de colonie tunisienne qui étaient bloqués dans la ville de Soumy, nord-est de l’Ukraine, ont été exfiltrés.

Cette évacuation a été rendue possible, grâce à « la conjugaison de tous les efforts, et la coordination entre les représentants de la colonie, les pays frères et amis et les organisations de secours », souligne la même source.

« Les Tunisiens seront accueillis dans les toutes prochaines heures au niveau des frontières ukrainiennes, par notre ambassade de Varsovie », souligne la même source.

Des diplomates tunisiens avaient accueilli, à l’aube de ce mercredi, deux ressortissants tunisiens, en provenance de la ville de Soumy, dans une précédente opération d’évacuation.

Le ministère des Affaires étrangères annonce poursuivre ses efforts, pour rapatrier les Tunisiens se trouvant encore dans ce pays en guerre, notamment à Kherson.

