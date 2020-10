Dora Milad Ã©lue Ã  la tÃªte de la FÃ©dÃ©ration tunisienne de lâ€™hÃ´tellerie

Dora Milad élue à la tête de la Fédération tunisienne de l’hôtellerie

La Fédération tunisienne de l’hôtellerie annonce l’élection de Mme Dora Milad à sa tête. Lors de sa réunion à distance, hier mardi 20 octobre, le conseil national de la FTH a procédé à la formation du Bureau Exécutif pour le mandat 2020-2022, dont la composition est la suivante :

– Présidente: Mme Dora Milad

– Secrétaire Générale : Mme Rim Belajouza Ben Fadhel

– Secrétaire Général adjoint : M. Tahar Zahar

– Trésorier : M. Khaled Fakhfakh

– Trésorière adjointe : Mme Amina Sta

– Président de la Commission juridique et climat social : M. Slim Dimassi

– Président de la Commission économique et financière : M. Jalel Henchiri

– Président de la Commission Communication : M. Khaled Fakhfakh

– Président de la Commission Marketing et Promotion : M. Mohamed Ben Ezzedine

– Président de la Commission Environnement et Développement Durable : M. Tarak Chaabouni

Ce nouveau bureau intervient « dans un contexte de crise mondiale inédite du tourisme dont les répercussions n’ont pas fini d’impacter le tourisme tunisien et l’économie nationale en général ».

D’après Communiqué