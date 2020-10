Drager répond à Leanacho ! Tunisie-Nigéria sans vainqueur

Au terme d’un match au rythme globalement soutenu, l’équipe de Tunisie et le Nigéria se sont quittés sur le score de parité (1/1). L’ouverture du score pour les Super Eagles a eu lieu à la 20ème minute par Leanacho qui s’est joué de Bronn en plein axe, avant de se retourner et battre Ben Mostapaha. Le keeper tunisien a ensuite commis l’irréparable en pleine surface, mais il s’est rattrapé en arrêtant le pénalty qu’il a provoqué.

L’égalisation des Aigles de Carthage est arrivée peu avant la mi-temps. Suite à un gros travail effectué par Rafiaâ sur le côté gauche, le joueur de la Juventus a servi Drager en retrait. Le pied gauche du nouveau latéral de l’Olimpiakos s’est logé en pleine lucarne.

A la reprise, les deux équipes n’ont pas forcé. Mondher Kebaïer a fait tourner en introduisant Sliti, Maâloul, Jaziri et Ben Amor. A retenir le match plus que moyen de Msakni. Khazri un peu plus en jambe. Belle prestation de Ben Slimane et Sekhiri. Rafiaâ au dessus du lot.

C’était le quatrième match nul entre les deux sélections. Le Nigéria compte huit victoires alors que la Tunisie s’est imposée à sept reprises. Le prochain match des Tunisiens sera face à la Tanzanie.

