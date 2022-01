Dridi tacle Jaziri : « Il se prend pour une légende du Football »

Le technicien tunisien, Lassâad Dridi, a profité de sa présence sur le plateau de Hannibal TV pour défendre son bilan avec le CA et l’ESS : « Je fais partie des meilleurs coachs du pays et je n’ai rien à prouver. Vous parlez de titres ? Il n’y a qu’un seul club qui en remporte en Tunisie. Gagner des trophées est difficile mais ce que j’ai réalisé avec des équipes en crise l’est encore plus ».

L’ancien coach étoilé a, ensuite, déclaré que l’EST gère mieux ses crises : « On crie au scandale quand le CA ou le CSS s’incline face à l’UST et tout ce qui se passe dans les coulisses est étalé sur les plateaux TV. A l’EST, tout se fait en interne car les supporters ou les anciens joueurs ne se permettent pas d’étaler le linge sale du club. C’est ce qui fait la différence entre ces clubs ».

Dridi a, ensuite, taclé l’ancien international, Zied Jaziri : « Il se prend pour une légende du Football. A un certain moment, il se réveillait tôt pour parler de moi sur les ondes de Diwan FM. Le soir, il m’attaquait sur les plateaux d’Attessia. Tout cela parce que j’ai refusé d’écarter Chikhaoui. J’aurais aimé qu’il soit le directeur sportif quand j’étais à l’ESS et qu’il me demande d’aligner certains joueurs comme il l’a fait avec Velud lorsque l’équipe avait encaissé six buts face à Al Ahly. N’oubliez pas que c’est lui qui a ramené Dragan qui jouait pour le maintien. Je respecte Sousse et les Sahéliens et j’ai préféré ne pas m’exprimer à chaud mais je ne vais plus me taire. Qui est Jaziri pour juger Dridi ? Qu’est ce qu’il a fait durant sa carrière ? Pour qui il se prend ? Ils veulent nous faire croire que c’est grâce à lui que nous avons remporté la CAN 2004. C’est un tout un système qui a été derrière la victoire et il en faisait partie. Vous avez oublié qu’il était le gendre de Ben Ali ? Il dit que je ne suis pas du calibre de l’ESS. Aucun coach n’est du calibre de l’ESS car c’est un grand club. Mais, durant mon passage, j’ai lancé des joueurs et amélioré le classement de l’équipe. Nous avons battu l’EST en championnat et en coupe. Une performance qui n’avait pas été réalisée depuis plusieurs années mais on ne m’apprécie pas car je n’exécute pas leurs ordres. Ils ont tout fait pour que je sois limogé. Tu ne peux pas travailler en Tunisie si tu n’es pas soutenu par certaines personnes influentes ».