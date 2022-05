ED Tunisie : Yassine Mikari dans le staff technique

Dans un communiqué publié sur sa page Facebook officielle, la Fédération tunisienne de football a annoncé l’arrivée de l’ex internationall, Yassine Mikari dans le staff technique. Il intégrera l’équipe de visionnage et pourra exercer ses nouvelles fonctions à distance à cause de ses engagements à l’étranger.

Mikari a porté le maillot des Aigles de Carthage à trente reprises entre 2008 et 2014 et a marqué un seul but. En Tunisie, il avait joué pour le Club Africain lors de la saison 2016/2017.

GnetNews