Education: Les syndicats de l’enseignement appellent Ã  la suspension immÃ©diate des cours

Education: Les syndicats de l’enseignement appellent à la suspension immédiate des cours

Le syndicat général des inspecteurs de l’enseignement secondaire relevant de l’Union générale tunisienne du travail a appelé ce lundi, via un communiqué à la suspension immédiate des cours dans tous les établissements scolaires. Ils expliquent cette position par le nombre de plus en plus important d’élèves et d’enseignants infectés par le virus et la fermeture de plusieurs écoles.

Le syndicat a déclaré dans le même communiqué que la suspension des cours permettrait de briser les chaines de contaminations et de protéger les élèves ainsi que leur familles mais aussi le cors éducatifs dans son ensemble.

Les syndicats de l’enseignement de base avaient déjà appelé, à plusieurs reprises, à la suspension des cours dans les écoles, alors que de nombreux enseignants n’ont toujours pas été vaccinés.

Pour rappel, depuis la rentrée scolaire et jusqu’au vendredi 14 janvier 2022, 7.364 contaminations ont été enregistrées en milieu scolaire. Le nombre de cas découverts parmi les élèves a atteint 5.968, 1.161 chez les enseignants, 172 parmi les cadres administratifs et pédagogiques et 36 pour les agents.

Plus tôt dans la matinée, Rim Abdelmalek, professeure et spécialiste des maladies infectieuses a assuré sur les ondes de la radio Shems FM qu’il n’était pas nécessaire de fermer les écoles insistant que l’arrêt des cours avait un effet néfastes sur les élèves.

Elle a expliqué par ailleurs que la recrudescences des cas positifs en milieu scolaire aurait pu être évité sir les enseignants s’étaient fait vacciner.

A noter que la vaccination des enfants âgés de cinq ans et plus a été autorisée récemment par le Comité scientifique de lutte contre le Coronavirus, mais elle n’a toujours pas commencé à ce jour.

