Egypte : Le Zamalek pousse Mathlouthi et Jaziri vers la sortie

Pas du tout convainquant depuis son arrivée au Zamalek, le latéral droit tunisien Hamza Mathlouthi est dans le viseur du nouveau coach du club cairote, le Portugais Ferreira. D’après ON Sports, le technicien et ses adjoints auraient décidé de mettre définitivement Mathlouthi sur le banc et faire jouer son coéquipier Hazem Emam pour le reste du championnat. Le Zamalek demandera à son latéral tunisien de trouver un autre club pour la prochaine saison, tout comme son compatriote Saifeddine Jaziri.

GnetNews