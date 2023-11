ELIM-CM2026-Zone AFR : Les rÃ©sultats de samedi

ELIM-CM2026-Zone AFR : Les résultats de samedi

Voici les résultats des derniers matches de la première journée des qualifications africaines pour la Coupe du Monde 2026 disputés ce samedi :

Groupe B :

Sénégal 4-0 Soudan du Sud

Groupe C :

Afrique du Sud 2-1 Bénin

Groupe E :

Niger 0-1 Tanzanie