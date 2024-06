Ellouhoum se mobilise pour l’AÃ¯d : 4 000 moutons Ã  prix abordable face Ã  la spÃ©culation

A l’approche de l’Aïd al-Adha, la société Ellouhoum s’engage à soutenir les consommateurs tunisiens en proposant 4 000 moutons à un prix accessible de 21,9 dinars le kilo, à partir du samedi 8 juin 2024. Cette initiative vise à lutter contre la spéculation observée sur le marché, où certains tentent de vendre le mouton vivant à des prix exorbitants allant jusqu’à 26 dinars le kilo.

S’exprimant ce mardi matin dans la matinale de Jawhara FM, Tarek Ben Jazia, PDG d’Ellouhoum, explique que la hausse des prix cette année est due à plusieurs facteurs, dont le stress hydrique, l’augmentation du coût des aliments pour bétail et la diminution du nombre de moutons en Tunisie. Cependant, il souligne que les prix pratiqués par certains vendeurs sont inacceptables et relèvent de la pure spéculation.

Pour contrer ce phénomène, Ellouhoum a établi un prix équitable basé sur une analyse scientifique. Le prix prend en compte le poids du mouton, la marge de l’éleveur et les frais de transport. Ainsi, le kilo de mouton de moins de 45 kilos est fixé à 18,7 dinars, tandis que le kilo de mouton de plus de 45 kilos est à 17,8 dinars. A cela s’ajoute une marge de bénéfice de l’éleveur de 15% à 20%, ce qui donne un prix final compris entre 21 et 22 dinars le kilo.

Tarek Ben Jazia affirme que bien qu’Ellouhoum ne puisse pas répondre à la totalité de la demande, son intervention sur le marché a une influence certaine sur les prix. En effet, en fixant un prix raisonnable pour ses moutons, l’entreprise incite les autres commerçants à s’aligner.

Par ailleurs, Ellouhoum encourage les citoyens à se regrouper pour acheter un mouton en commun et ainsi réduire les frais de transport. L’entreprise met également à disposition des camions pour faciliter l’acheminement des moutons vers les différentes régions du pays.

Face à la pression sur le marché local et à la hausse des prix à l’international, Ellouhoum étudie la possibilité d’importer de la viande afin de répondre à la demande croissante des consommateurs tunisiens.

Cependant, le PDG d’Ellouhoum précise que l’importation ne constitue pas une solution miracle, car le coût du mouton importé risque d’être égal, voire supérieur au prix tunisien. Il souligne également les difficultés d’approvisionnement sur le marché international, où des pays comme le Maroc ont déjà importé des quantités importantes de moutons.

En plus de la vente de moutons pour l’Aïd, Ellouhoum propose également de la viande d’agneau à 36,5 dinars le kilo et de bœuf à 33,5 dinars le kilo dans ses points de vente.

Gnetnews