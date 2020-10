Enfants et Covid-19 en Tunisie : Dr Mohamd Douagi fait le point

Dr Mohamd Douagi affirme qu’ »un seul enfant est actuellement hospitalisé des suites du Covid-19, une épidémie qui n’a pas fait de décès parmi les enfants ».

Dans une publication parue hier sur sa page officielle Facebook, autour de « la guerre des chiffres autour des enfants hospitalisés pour Covid-19″, le médecin-pédiatre a souligné qu’ »entre mars et le 15 septembre dernier, il y a eu 0 hospitalisation d’enfant pour Covid-19 », confirmant ainsi les propos de la société tunisienne de pédiatrie.

Il a ajouté que depuis le 19 septembre, 10 enfants ont été hospitalisés. « Six (6) l’ont été pour leur pathologies lourdes et 4 pour une durée brève pour une symptomatologie classique et porteur de Covid-19 et non à cause du virus ».

Il a précisé que « l’enfant pouvait attraper le virus, mais la symptomatologie est moins grave que chez l’adulte ».