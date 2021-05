Entrée en vigueur du cessez-le-feu, scènes de liesse à Gaza, et en Cisjordanie

AFP – Après d’intenses tractations diplomatiques, le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas est entré en vigueur vendredi matin dans la bande de Gaza pour mettre fin à plus de 10 jours d’affrontements, leur confrontation la plus meurtrière depuis des années.

Dans l’heure avant l’entrée en vigueur de la trêve, à 02H00 (23H00 GMT), des habitants de la bande de Gaza faisaient toujours état de bombardements et des sirènes d’alarme prévenaient toujours des habitants du sud d’Israël de tirs de roquettes.

Mais dès l’entrée en vigueur de la trêve, des milliers de Palestiniens ont célébré l’événement dans les rues du centre de Gaza City. « Ceci est l’euphorie de la victoire », a lancé à la foule Khalil al-Hayya, un ténor du mouvement, en promettant de « reconstruire » les maisons détruites par cette escalade militaire.

Et des manifestations de joie se sont aussi multipliées dans des villes de la Cisjordanie occupée, tandis que l’armée israélienne ne faisait mention d’aucune nouvelle alerte à la roquette.

Cet accord a été favorisé par l’Egypte, puissance régionale entretenant à la fois des relations avec Israël et le Hamas.

Le président américain Joe Biden a estimé jeudi, peu avant son entrée en vigueur que le cessez-le-feu à Gaza était en fait « une vraie opportunité » d’avancer vers la paix entre Israéliens et Palestiniens, tout en exprimant sa « sincère reconnaissance » à l’Egypte pour son rôle dans les négociations.

« Je suis convaincu que les Palestiniens et les Israéliens méritent tout autant de vivre en sécurité et de jouir d’un même niveau de liberté, de prospérité et de démocratie », a déclaré M. Biden depuis la Maison Blanche.

Et le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a appelé à une « reconstruction et un rétablissement rapides et durables qui soutiennent le peuple palestinien et renforcent leurs institutions ».

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken se rendra au Moyen-Orient « dans les prochains jours » pour y rencontrer ses homologues « israélien, palestinien et régionaux » et « travailler ensemble à la construction d’un avenir meilleur pour les Israéliens et les Palestiniens », a annoncé jeudi le département d’Etat.

Le cessez-le-feu est tombé après une réunion du cabinet de sécurité israélien – regroupant le Premier ministre Benjamin Netanyahu, l’état-major de l’armée et des services de renseignement – qui a « accepté à l’unanimité » l’initiative égyptienne de « cessez-le-feu bilatéral sans condition ».

Dans la foulée, le Hamas et le Jihad islamique –autre groupe armé palestinien de Gaza– ont confirmé l’entrée en vigueur dès 02H00 locales vendredi (23H00 GMT) de cette trêve annoncée après plus de dix jours d’affrontements sanglants avec Israël.