ES Sahel : La FIFA lève l’interdiction de recrutement

L’Etoile Sportive du Sahel n’est plus interdite de recrutement. Le club de Ridha Charfeddine a procédé au réglement du dossier Omar Konate et a versé les 100 000 euros qui ont provoqué la sanction. Le joueur avait porté plainte depuis quelques mois et la FIFA avait alors interdit à l’ESS de signer de nouveaux joueurs.

GnetNews