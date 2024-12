ES Tunis : Bennour à Miami, l’équipe en Angola !

L’Espérance Sportive de Tunis affrontera Sagrada Esperança dans le cadre de la deuxième journée de la Ligue des champions d’Afrique. Les Sang et or s’envoleront ce mercredi en direction de l’Angola à bord d’un vol spécial et seront de retour en Tunisie ce samedi. En même temps, le dirigeant Riadh Bennour partira aux Etats Unis et précisément à Miami pour représenter le club lors de la cérémonie du tirage au sort de la Coupe du monde des clubs qui aura lieu ce jeudi à partir de 19h.

