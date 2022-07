ES Tunis-Dagdoug : Signature imminente

Le désormais ex latéral gauche du Club Sportif Sfaxien, Houssem Dagdoug aurait trouvé un accord avec le président de l’Espérance Sportive de Tunis, Hamdi Medddeb, pour rejoindre les Sang et or durant le mercato estival.

Libre de tout engagement après la fin de son contrat avec le CSS le 30 juin dernier, Dagdoug avait été sollicité par le Raja de Casablanca, mais le transfert a échoué pour des raisons de commissions des agents.

L’officialisation du recrutement de Dagdoug par l’ES Tunis devrait être faite d’ici le début de la semaine prochaine.

