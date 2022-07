ES Tunis : Eduwo sur le départ ! Un Camerounais dans le viseur

Le coach de l’Espérance Sportive de Tunis a fixé son objectif principal. Nabil Maâloul exige un terminal offensif pour l’équipe et ne veut plus compter sur Kingsley Eduwo. Ce dernier est sur le départ et la direction Sang et or essaie de négocier avec lui pour obtenir un accord à l’amiable.

Entre temps, les pourparlers auraient été entamés avec un buteur camerounais évoluant dans le championnat marocain. D’après des sources concordantes, il ne pourrait être transféré au parc B qu’après la résolution du contrat d’Eduwo.

GnetNews