ES Tunis : Les croisÃ©s pour Meriah ! Saison terminÃ©e

ES Tunis : Les croisés pour Meriah ! Saison terminée

Le défenseur central de l’Espérance Sportive de Tunis, Yassine Meriah a été blessé mardi soir face à Djoliba, gagné (4/0) par les Sang et or. Ce mercredi, le joueur a subi une IRM et le staff médical espérantiste a annoncé qu’il s’agit d’une rupture des ligaments croisés du genou. La saison de l’international tunisien est donc terminée. Il subira une intervention chirurgicale, suite à quoi il va se concentrer pour effectuer son retour avec la Coupe du monde des clubs en juin 2025.

