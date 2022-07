ES Tunis : Yassine Khenissi ne reviendra pas

A la recherche d’un attaquant buteur, l’Espérance Sportive de Tunis avait pensé à faire revenir son ex joueur, Taha Yassine Khenissi. Ce dernier avait déclaré depuis quelques jours qu’il sera à l’écoute des dirigeants Sang et or s’ils lui font savoir qu’ils ont besoin de ses services. Mais, les espérantistes ont finalement préféré pister d’autres joueurs et c’est probablement l’Algérien Benayad qui occupera ce poste.

Du coup, Khenissi et son agent ont rapidement donné leur accord aux responsables du SC Koweit et l’attaquant a prolongé son contrat jusqu’au mois de juin 2025.

GnetNews