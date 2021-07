Espérance de Tunis : Nabil Maâloul à la barre

Le successeur de Mouîne Chaâbani à la tête de l’Espérance Sportive de Tunis sera, sauf surprise, Nabil Maâloul. L’ancien sélectionneur national et le président, Hamdi Meddeb, ont trouvé un terrain d’entente et l’officialisation de son retour n’est plus qu’une question de temps.

