Espérance de Tunis : Un nouveau club pour Bensaha

Après une saison passée au Mouloudia d’Alger, Bilel Bensaha va porter le maillot de la JS Kabylie. Selon des sources concordantes, un accord a été trouvé entre le bureau directeur « Sang et Or » et son homologue de la JSK pour le transfert du milieu offensif de 27 ans.

Rappelons que le joueur en question s’était engagé pour quatre ans en faveur de l’Espérance Sportive de Tunis en 2019. Incapable de convaincre le staff technique, il avait été transféré pour une année au MCA.

GnetNews