EST : Accord avec Arfaoui, Ben Hammouda Ã  l’ASS et Ben Choug Ã  l’USMO ?

EST : Accord avec Arfaoui, Ben Hammouda à l’ASS et Ben Choug à l’USMO ?

L’Espérance Sportiv de Tunis serait sur le point de recruter Rached Arfaoui. D’après des sources concordantes, l’ailier droit de l’Avenir Sportif de Soliman s’engagerait, dans les prochaines heures, pour trois saisons et demie en faveur du club de Bab Souika. L’attaquant, Mohamed Ali Ben Hammouda, ferait le chemin inverse.

Les « Sang et Or » devraient également laisser partir Fedi Ben Choug. Le milieu offensif de 26 ans intéresse l’Union Sportive Monastirienne et la direction espérantiste ne s’opposerait à son départ.

