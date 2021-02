EST : Khenissi et Meziane rateront les 2 prochains matchs

L’Espérance Sportive de Tunis affronteront le Club Athlétique Bizertin à El Menzah et l’Etoile Sportive de Metlaoui à l’extérieur cette semaine pour le compte de la 12ème et de la 13ème journées du championnat. Les deux matchs seront marqués par l’absence de Taha Yassine Khenissi et d’Abderrahmane Meziane.

Le club de Bab Souika a annoncé, lundi, que le premier souffre d’une blessure au niveau de la cuisse tandis que le second a contracté une blessure à la cheville. Ils s’entraîneront en solitaire tout au long de la semaine.

GnetNews