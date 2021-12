Faouzi Benzarti : « La sélection ? Si je reviens, ce sera à mes conditions » »

Le coach Faouzi Benzarti a été invité sur le plateau de Carthage +. Interrogé sur la possibilité de revenir sur le banc de la sélection nationale après tout ce qui s’est passé entre lui et le président Wadi Al Jari, il a répondu : « Si on m’appelle, je suis disponible. Mais, à condition que personne ne conteste mes choix techniques. La mésaventure avec la FTF ? J’ai déjà tout oublié. Kebaïer ? Je suis avec lui. Il a besoin de tout nos encouragements avant la CAN. Majbri ? Il est talentueux. Mais il ne faut pas exagérer non plus ».

GnetNews