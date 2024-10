Farouk Bouasker visite le centre de collecte des résultats à l’Ariana avant l’annonce des résultats préliminaires

Dans le cadre de son suivi des dernières étapes du processus électoral avant l’annonce des résultats préliminaires de l’élection présidentielle de 2024, Farouk Bouasker, président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), s’est rendu dans la soirée du dimanche 6 octobre 2024 au centre de collecte des résultats situé dans la salle couverte Farhat Hached à l’Ariana.

Cette visite s’est déroulée en présence du président et de deux membres de l’instance régionale des élections ainsi que du directeur régional de l’ISIE à l’Ariana.

Lors de sa visite, le président de l’ISIE a supervisé la réception et la validation des procès-verbaux de vote et de dépouillement provenant de l’ensemble des bureaux de vote du gouvernorat de l’Ariana. Il a également inspecté les différents services du centre et a salué le travail précis et responsable accompli par l’instance régionale, la direction régionale et l’ensemble des agents supervisant ce processus.

