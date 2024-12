Football : l’IFAB étudie une nouvelle règle contre le gain de temps

Un corner attribué à l’équipe adverse si le gardien de but garde le ballon en main plus de 8 secondes. C’est la solution envisagée par l’International Football Association Board (IFAB), en charge des lois du jeu, afin d’éviter que les gardiens ne monopolisent le ballon pour gagner du temps. Déjà testée dans les Championnats maltais et U21 anglais, cette règle devrait aussi être prochainement appliquée au Championnat U20 italien, rapporte le Times.