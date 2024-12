Formation rentrante du Club Africain face au CA Bizertin

Le Club Africain affrontera le Club Athlétique Bizertin, ce samedi à partir de 16h30 à Rades pour le compte de la treizième journée de la Ligue 0 Professionnelle. Actuellement deuxièmes, les Rouges et blancs vont tenter de s’imposer et passer devant l’US Monastir. Pour ce faire, le coach David Bettoni an décidé d’aligner la formation suivante :

Saada / Zaâlouni / Ben Abda / Bou Abid / Sehili / Simakula / Zemzemi / Kelalech / Srarfi / Khadhraoui / Laâbidi.