Fusillade à l’université de Prague : 10 morts

Une fusillade survenue à l’Université de Prague fait état de dix décès et de plus d’une dizaine de blessés, selon les services de secours tchèques. Le bilan, bien que provisoire, suscite l’inquiétude, avec onze blessés graves, huit blessés modérés et cinq blessés légers, avertissant que les chiffres pourraient évoluer.

La police a rapidement réagi en évacuant l’ensemble du bâtiment, suivie d’une inspection pyrotechnique en cours. Dans un communiqué, les autorités ont confirmé l’élimination du tireur, écartant la présence d’autres tireurs, bien que cette information soit encore à confirmer. Le ministre de l’Intérieur, Vit Rakusan, a appelé la population à suivre les directives de la police.

Le Premier Ministre Petr Fiala a annulé ses engagements du jour pour retourner à Prague, exprimant son désarroi face à la tragédie. De son côté, le maire de Prague, Bohuslav Svoboda, a décrit la fusillade comme une « tragédie aux proportions sans précédentes », soulignant l’ampleur de la destruction de vies innocentes.

La Présidente de la Commission Européenne, Ursula von der Leyen, a exprimé son choc face à la « violence insensée de la fusillade qui a coûté plusieurs vies aujourd’hui à Prague » sur le réseau social X.

