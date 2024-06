Gaza: 152 journalistes tués depuis le début du conflit

Le bureau des médias de Gaza a annoncé l’assassinat d’un autre journaliste par des tirs de l’armée israélienne, portant ainsi le nombre de journalistes tués à 152 depuis le début du conflit dans la bande de Gaza.

Dans un communiqué, le bureau a précisé que « le nombre de journalistes tués s’est élevé à 152 depuis le début du conflit le 7 octobre 2023, suite à la mort de Salim Al-Sharafa, présentateur et personnalité médiatique ».

La chaîne Al-Aqsa, où il travaillait, a confirmé « sa mort dans un bombardement qui l’a visé récemment à l’ouest de la ville de Gaza ».

À plusieurs reprises, les services de presse palestiniens et les organisations de défense des droits de l’homme ont averti que « l’armée israélienne cible délibérément les journalistes palestiniens pour empêcher la couverture des événements à Gaza ».

Les données du Comité international pour la protection des journalistes (CPJ), basé à New York, indiquent que le conflit actuel à Gaza est « le plus meurtrier pour les journalistes » depuis que l’organisation a commencé à documenter les meurtres de journalistes en 1992.

Le Centre international des journalistes (ICFJ), basé à Washington, a annoncé en février que le conflit à Gaza avait atteint les niveaux de violence les plus élevés contre les journalistes en 30 ans.

Depuis le 7 octobre dernier, le conflit a fait plus de 123 000 victimes, entre morts et blessés, en plus de milliers de disparus.

