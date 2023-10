Gaza lance un appel urgent au don du sang, ses hôpitaux sont à genoux

Le ministère de la Santé de Gaza appelle les citoyens à se diriger immédiatement aux hôpitaux et aux antennes de l’association de la banque du sang, pour le don du sang.

Le ministère gazaoui appelle à sauver les enfants palestiniens qui sont dans le viseur de la machine de guerre sioniste.

Selon des informations médiatiques concordantes, le point de passage de Rafah, objet de bombardements incessants de l’armée israélienne, sera ouvert ce vendredi 20 Octobre, pour l’acheminement des aides, à l’enclave palestinienne, dont la situation humanitaire s’est dégradée, immensément, faute de vivres, d’eau, d’électricité, de fuel…et dont 4 grands hôpitaux sont hors services, et 14 centres de soins de santé de base sont à l’arrêt.

Les quelques autres hôpitaux, encore en activité dans la bande de Gaza, sont confrontés à une rupture de stocks de médicaments, de sang et de fournitures médicales, leurs équipes médicales et paramédicales, ayant perdu plusieurs de leurs membres sous les raids israéliens, continuent à apporter secours et à prendre en charge les blessés, avec les moyens de bord, en procédant, forcées, à une sélection des blessés, étant donné qu’ils sont dans l’incapacité de répondre à la détresse de milliers de Gazouis dont les corps sont transpercés par les éclats de bombes israéliennes.

