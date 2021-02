Grand-Tunis : Le tunnel de l’aéroport de l’avenue Yasser-Arafat sera fermé ce vendredi

Le ministère de l’Equipement, de l’Habitat et de l’aménagement du Territoire annonce la fermeture du tunnel de l’aéroport, situé à l’avenue Yasser-Arafat, ce vendredi 26 février 2021 de 6h du matin à 20 h.

Les usagers de la route en provenance de la capitale et de la Marsa (route nationale n’o 08), et (route nationale n’o 09), en passant par l’avenue Yasser Arafat, et se dirigeant vers l’Ariana, Bizerte et les bretelles de la route X, peuvent bifurquer à droite, sur la route menant au parking de l’aéroport, en passant par le centre de tri postal.

Des travaux seront menés au niveau de la sortie du tunnel, dans le cadre du projet de liaison reliant la route X et la route nationale 10.

Le ministère appelle les usagers de la route à faire montre de prudence et à modérer la vitesse.

