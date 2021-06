GrÃ¨ve Ã  TAV-Tunisie : Tunisair annonce le transfert de ses vols de Monastir Ã  Tunis-Carthage

Grève à TAV-Tunisie : Tunisair annonce le transfert de ses vols de Monastir à Tunis-Carthage

Suite à la grève des agents de TAV – Tunisie, les jeudi et vendredi 17 et 18 juin 2021, et l’arrêt du trafic aérien qui en a découlé à partir de l’aéroport international de Monastir, la Compagnie nationale Tunisair annonce avoir procédé au transfert de deux vols programmés ce jeudi à partir dudit aéroport à l’aéroport de Tunis-Carthage.

Le vol Tu 462/3 Monastir/ Lyon a été annulé, les passagers qui partent vers Lyon ont été embarqués à bord du vol Tu 850 programmé de l’aéroport de Tunis-Carthage à 16 heures (heure locale).

Le vol de Nice a été programmé à partir de l’aéroport Tunis-Carthage, au lieu de Monastir, à 23 heures.

Gnetnews