Hand-Ball – PO – J11 : Le derby sur la TVN ! Voici le programme

Deux matchs comptant pour la onzième journée des Playoffs du championnat de Tunisie de Hand-Ball se joueront ce samedi. Le derby de la capitale, entre le Club Africain et l’Espérance Sportive de Tunis, sera diffusé par la Wataneya 1 à partir de 15h00. A noter que les matchs qui devaient opposer l’EM Mahdia à l’ES Sahel et l’EBS Beni Khiar au CHB Ksour Essef ont été reportés à cause du Coronavirus.

Voici le programme :

15h00 : Club Africain – Espérance de Tunis

16h00 : CS Sakiet Ezzit – AS Hammamet

EM Mahdia – Etoile du Sahel : Reporté

EBS Beni Khiar – CHB Ksour Essef : Reporté

GnetNews