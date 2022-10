Hand-Superglobe 2022 : Trois renforts pour l’ES Tunis

Qualifiée pour le Superglobe 2022 qui aura lieu ce mois d’octobre en Arabie Saoudite, l’Espérance Sportive de Tunis va renforcer son effectif par trois joueurs. Il s’agit de l’Egyptien du Zamalek, Ahmed Bachir ainsi que des Tunisien, Mosbah Sanai qui évolue au Steaua Bucarest et Oussema Jaziri qui porte les couleurs d’Al Araby du Koweit.

Les Sang et or affronteront les Mexicains de Ministeros le 19 octobre et enchaineront par un deuxième match contre Barcelone le 20 octobre.

GnetNews