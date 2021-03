Hand – TQO – Tunisie : Voici les convoqués et le programme

La sélection tunisienne de Hand-Ball disputera le tournoi qualificatif aux Jeux Olympique de Tokyo, du 12 au 14 mars en France. Le sélectionneur national, Sami Saidi, a dévoilé, ce samedi, la liste des joueurs convoqués. Rappelons que les coéquipiers de Maggaiez affronteront le Portugal, la France et la Croatie.

Les convoqués :

Gardiens de but : Marouan Maggaiez (Club Africain), Mehdi Harbaoui (Sélestat-France) et Marwane Soussi (CS Sakiet Ezzit) – Ailiers Gauches : Oussama Boughanmi et Ghassen Toumi (ES Tunis) – Ailiers Droits : Issam Rzig (ES Sahel), Ramzi Majdoub (ES Tunis) – Pivots : Ghazi Ben Ghali (ES Sahel), Islem Jbeli (AS Hammamet), Ryadh Souid (Pontault-Combault-France) – Demi-centres : Mohamed Amine Darmoul (ES Sahel), Wael Mzoughi (CS Sakiet Ezzit) – Arrières Gauches : Youssef Maaref (ES Tunis), Oussama Jaziri (Al Ahly-Egypte), Mohamed Jilani Maaref (Ahly Djeddah-Arabie Saoudite), Rami Fekih (AS Téboulba) – Arrières Droits : Amine Bannour (Dinamo Bucarest-Roumanie) et Anouar Ben Abdallah (Tatran Prevos-Slovaquie).

Programme des matchs au TQO :

Vendredi 12 mars :

18h30 : Tunisie vs Portugal

Samedi 13 mars :

21h00 : France vs Tunisie

Dimanche 14 mars :

18h30 : Croatie vs Tunisie

