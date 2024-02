Handball : La Tunisie disputera un tournoi qualificatif pour les JO 2024

La sélection tunisienne de handball disputera au mois de mars le tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Après avoir raté la qualification directe à travers la Coupe d’Afrique des Nations, billet réservé par l’Egypte, la Tunisie aura trois matches à disputer face à des nations européennes.

Voici le programme des matches de la Tunisie :

14 mars : Tunisie – Hongrie (éliminé au second tour du dernier Euro)

15 mars : Tunisie – Portugal (éliminé au second tour du dernier Euro)

17 mars : Tunisie – Norvège (éliminé au second tour du dernier Euro)