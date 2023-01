Handball-Mondial 2023 : La Tunisie Ã©liminÃ©e

Handball-Mondial 2023 : La Tunisie éliminée

Après un match nul contre le Bahreïn et une défaite face à la Belgique, la sélection tunisienne de handball a enchainé avec un autre revers, ce mardi face au Danemark. Les joueurs tunisiens se sont inclinés (34/21) alors qu’à la mi-temps, ils étaient menés (19/14). C’est la deuxième fois consécutive que la Tunisie quitte le Mondial dès le premier tour après l’édition 2021.

Contrairement à la Tunisie, l’Egypte, première du groupe G devant la Croatie, les Etats-Unis et le Maroc, ainsi que le Qatar, troisième du groupe E derrière l’Allemagne et la Serbie, se qualifient au second tour.

GnetNews