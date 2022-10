Handball-Super Globe 2022 : L’Espérance domine Taubaté

L’Espérance Sportive de Tunis terminera sa participation au Super Globe 2022 en Arabie Saoudite face à Al Khalij pour essayer de termine à la cinquième place. Les Sang et or ont dominé les Brésilien de Taubaté ce samedi. Au terme de la première période, les camarades de Boughanmi avaient une grande avance (18/14). A la reprise, ils ont joué avec peu d’application et la rencontre s’est achevée sur le score de parité (31/31).

Les joueurs de Bassem Sebki se sont ensuite réveillés et ont obtenu la victoire aux penalties (4/2).

GnetNews