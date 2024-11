Handball : Voici le programme complet de la dixiÃ¨me journÃ©e

Handball : Voici le programme complet de la dixième journée

La Fédération tunisienne de Handball a dévoilé le programme complet de la dixième journée du championnat de l’élite. Battue par le Club Africain, l’Espérance de Tunis aura un déplacement périlleux à Beni Khiar. Les Clubistes devront confirmer face à l’EM Mahdia alors que l’Etoile jouera les voisins du SC Moknine.

Mercredi 20 novembre (16h)

Baath Beni Khiar – Espérance de Tunis

Etoile du Sahel – SC Moknine

AS Teboulba – Union Sportive Témimienne

AS Hammamet – CS Msaken

CS Sakiet Ezzit – CHB Jammel

EM Mahdia – Club Africain (17h)

Classement :

1- Espérance de Tunis 25 pts

2- CS Sakiet Ezzit 25 pts

3- Club Africain 24 pts

4- EM Mahdia 20 pts

5- CHB Jammel 20 pts

6- Baath Beni Khiar 19 pts

7- Etoile du Sahel 15 pts

8- AS Hammamet 15 pts

9- CS Msaken 14 pts

10- SC Moknine 13 pts

11- AS Teboulba 13 pts

12- US Témimienne 9 pts