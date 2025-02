IsraÃ«l et le Hamas concluent un accord pour la libÃ©ration de six otages

Israël et le Hamas concluent un accord pour la libération de six otages

Un nouvel accord entre Israël et le Hamas prévoit la libération, ce samedi, de six otages israéliens détenus à Gaza, après la restitution, jeudi, des corps de quatre captifs, dont ceux des enfants Ariel et Kfir Bibas, selon le mouvement islamiste palestinien.

La famille des deux enfants, âgés de cinq et deux ans, ainsi que leur mère Shiri Bibas, a réagi avec émotion à cette annonce, affirmant ne pas avoir encore reçu de confirmation officielle de leur décès.

L’accord s’inscrit dans le cadre de la trêve en vigueur depuis le 19 janvier. Selon le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, la restitution des corps aura lieu jeudi, suivie de la libération de six otages samedi. En échange, Israël relâchera plusieurs détenus palestiniens.

Parmi les otages devant être libérés figurent Eliya Cohen, Tal Shoham, Omer Shem Tov, Omer Wenkert, Hicham al-Sayed et Avera Mengistu. L’échange fait partie d’un plan plus large prévoyant la libération de 33 otages israéliens, dont huit sont morts, contre 1.900 prisonniers palestiniens d’ici le 1er mars.

Les discussions sur la poursuite de la trêve devraient reprendre cette semaine, selon le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, qui a insisté sur l’exigence d’une démilitarisation totale de Gaza dans le cadre des négociations post-conflit.

Gnetnews