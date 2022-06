Jalel Kadri : « Khazri pas au point ! La Guinée, un adversaire coriace »

La sélection tunisienne de football affrontera la Guinée Equatoriale ce soir à Rades dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la CAN 2023. Le sélectionneur Jalel Kadri a déclaré en conférence de presse : « Nous allons affronter une équipe coriace et pas facile à bouger. Elle est particulièrement forte sur le plan technique et nous devons rester très attentifs et ne pas lui laisser des espaces. Elle a battu l’Algérie et le Mali lors de la dernière CAN et nous n’avons pas le droit à l’erreur ».

Concernant l’absence de Wahbi Khazri, la réponse de Kadri était claire : « Il n’est pas du tout au point. Il n’est pas bien physiquement et il a des tensions avec son club surtout après la rélégation. 9a reste toutefois un joueur important et ses qualités sont indiscutables. Il reviendra en temps opportun ».

GnetNews