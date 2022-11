Jalel Kadri : « Nous voulons entrer dans l’histoire par la plus grand porte »

A la veille du match contre le Danemark pour le compte de la première journée du Mondial, le sélectionneur Jalel Kadri a déclaré en conférence de presse que la Tunisie n’a peur d’aucun adversaire et que tout le groupe tient à honorer le maillot malgré toutes les difficultés : « Nous ne sommes pas là pour faire de la figuration. Nous sommes conscients de notre potentiel et nous jouerons d’égal à égal avec tout le monde. Ce Mondial est une occasion pour nous d’entrer dans l’histoire de Tunisie, en se qualifiant pour la première fois au deuxième tour. Ce sera difficile, certes, mais pas impossible. Nous aurons la majorité du public avec nous et cela ne peut que nous encourager à faire beaucoup plus d’efforts et de sacrifices. Nous avons des traditions et principes de jeu depuis longtemps. A nous de les conserver et garder notre identité. Je tiens à remercier tous les fans qui nous encouragent depuis notre arrivée et j’ai beaucoup de reconnaissances, particulièrement pour le public égyptien ».

